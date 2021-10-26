Одинаковые условия для всех конфессий обещают власти Кыргызстана

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в презентации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Суйунбек Касмамбетов рассказал об основных постулатах документа, отметив необходимость введения в школах уроков религиоведения. Он подчеркнул, что кыргызский народ многие века жил в условиях кочевой демократии, и в настоящее время в независимом Кыргызстане укрепляются демократические принципы.

По словам чиновника, Кыргызстан не свернет с демократического пути, свобода вероисповедания гарантирована Конституцией, согласно которой ни одна из религий не считается государственной или обязательной, а также защищается право каждого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать никакую.

«Результативность реализации концепции будет определяться созданием одинаковых условий для всех конфессий. Ни одна религия не будет ущемляться, это четко прописано в Основном законе», — сказал он.

Напомним, Садыр Жапаров подписал Указ «О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы». Он издан в целях обеспечения единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, развития государственно-конфессионального партнерства, укрепления светских основ государства.