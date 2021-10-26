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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Гражданский активист обвиняет ЦИК в предвзятости

Гражданский активист Анарбек Катаганов обвиняет ЦИК в предвзятости и лоббировании интересов определенных политических групп. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, рабочая группа ЦИК до сих пор не рассмотрела его жалобу на партию «Азаттык» о фальсификации списка кандидатов, хотя прошли все сроки.

«Рабочая группа ЦИК затягивает слушание по партии «Азаттык». Первое слушание было во вторник, 19 октября, рассмотрение затягивается. Сегодня уже неделя, как я жду уведомления. Если у партии нет доказательств, это не значит, что я об этом забыл. Рабочая группа ЦИК, может, вы желаете принять решение после выборов? Давайте соблюдать все нормы», — требует Анарбек Катаганов.

Он также заявляет, что «Азаттык» занимается преждевременной агитацией.

ЦИК, как отмечает гражданский активист, не реагирует.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211657/
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