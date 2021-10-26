Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя

ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что аккредитацию получили представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Регионального представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии, Высшего избирательного совета (ВИС) Турции.

Всего получил разрешение от ЦИК на мониторинг выборов депутатов 81 международный наблюдатель из 25 государств.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.