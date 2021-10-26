12:33
USD 84.79
EUR 98.78
RUB 1.21
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя

ЦИК аккредитовала 31 международного наблюдателя. Об этом сообщает Центризбирком.

Уточняется, что аккредитацию получили представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Регионального представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии, Высшего избирательного совета (ВИС) Турции.

Всего получил разрешение от ЦИК на мониторинг выборов депутатов 81 международный наблюдатель из 25 государств.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211609/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Проведение поминок кандидатом — не агитация и не подкуп
Выборы-2021. ЦИК отказала в регистрации 18 кандидатам-одномандатникам
Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники смогут дебатировать на региональных ТВ
Канат Исаев покинул пост лидера партии «Кыргызстан»
Выборы-2021. Есть предпосылки для серьезных нарушений: мнение экспертов
Выборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника
Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации
Выборы-2021. «Ыйман Нуру» и сына Азимбека Бекназарова требуют снять с гонки
Выборы-2021. В ЦИК поступают жалобы на преждевременную агитацию и подкуп
Популярные новости
Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Бизнес
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
26 октября, вторник
12:26
COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могут выявлять штамм AY.4.2 COVID-19. В России заявили, что большинство тестов могу...
12:19
Линия 185 кол-центра мэрии Бишкека временно не работает. Куда звонить
12:00
Помогите вернуть сестру живой или мертвой! Кыргызстанка пропала в Ираке
11:50
Кыргызстану нужны законы о креативной экономике
11:48
В центре Бишкека маршрутка столкнулась с легковым автомобилем