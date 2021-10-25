15:34
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Есть предпосылки для серьезных нарушений: мнение экспертов

Общественный фонд «Общее дело», осуществляющий независимое наблюдение за выборными процессами в Кыргызстане, предупредил о предпосылках для серьезных нарушений на предстоящих парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении, направленном в ЦИК.

Активисты обеспокоены периодически возникающими ситуациями, о которых сообщают в СМИ и социальных сетях. В частности, возникают обвинения в отношении отдельных кандидатов, касающиеся подкупа голосов избирателей, а также призывов, носящих агитационный характер, при встречах с потенциальными кандидатами.

Эксперты считают, что подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может вылиться в недоверие избирателей к итогам предстоящих выборов и негативно отразиться на имидже республики в глазах мирового сообщества.

«В обществе может возникнуть недоверие к предстоящим выборам, если уже на данном этапе имеются предпосылки грубых нарушений избирательного законодательства КР. Призываем всех участников избирательного процесса сделать выводы из прошедших 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша и приложить усилия для недопущения повторения сценариев 5 и 6 октября прошлого года», — говорится в заявлении.

Кандидатов и их сторонников призывают вести избирательную кампанию на принципах верховенства закона, открытости и взаимоуважения. Правоохранительные органы — к проведению открытого, прозрачного и объективного расследования всех инцидентов с нарушением избирательного законодательства во всех регионах республики.

ЦИК призывают в рамках своих полномочий реагировать и привлекать к ответственности виновных юридических и физических лиц по всем подобным случаям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211529/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Зарегистрированы списки кандидатов в депутаты шести партий
Выборы-2021. ЦИК зарегистрировала 234 кандидата-одномандатника
Выборы-2021. Талант Мамытов опротестует решение ЦИК об отказе его регистрации
Выборы-2021. «Ыйман Нуру» и сына Азимбека Бекназарова требуют снять с гонки
Выборы-2021. В ЦИК поступают жалобы на преждевременную агитацию и подкуп
Выборы-2021. Спикера Таланта Мамытова не зарегистрировали как кандидата
Выборы-2021. Двенадцать человек отказались от намерения баллотироваться
Выборы-2021. Куда бишкекчанам сообщать о вмешательстве чиновников
Выборы-2021. Кандидат в депутаты раздал милиционерам аппаратуру видеонаблюдения
Выборы-2021. Кандидат раздавал школьную форму: факт зарегистрирован в ЕРПП
Популярные новости
Сегодня чиновники будут спать плохо&nbsp;&mdash; эксперт о&nbsp;предупреждениях президента Сегодня чиновники будут спать плохо — эксперт о предупреждениях президента
Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву Дело Азиза Батукаева. Что светит Алмазбеку Атамбаеву
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Акылбек Жапаров: Народ тратит 20&nbsp;миллиардов на&nbsp;разговоры и&nbsp;сплетни по&nbsp;телефону Акылбек Жапаров: Народ тратит 20 миллиардов на разговоры и сплетни по телефону
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
25 октября, понедельник
15:31
Смертельная авария с участием кыргызстанцев в Сургуте. Тела доставят на родину Смертельная авария с участием кыргызстанцев в Сургуте....
15:30
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 118 человек
15:19
События в Кой-Таше. Четверо обвиняемых идут на выборы в парламент
15:12
Мораторий снят. В Кыргызстане проверят все точки общепита
15:06
В Бишкеке мужчина протащил супругу на капоте машины. Возбуждено уголовное дело