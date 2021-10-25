Выборы-2021. Есть предпосылки для серьезных нарушений: мнение экспертов

Общественный фонд «Общее дело», осуществляющий независимое наблюдение за выборными процессами в Кыргызстане, предупредил о предпосылках для серьезных нарушений на предстоящих парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении, направленном в ЦИК.

Активисты обеспокоены периодически возникающими ситуациями, о которых сообщают в СМИ и социальных сетях. В частности, возникают обвинения в отношении отдельных кандидатов, касающиеся подкупа голосов избирателей, а также призывов, носящих агитационный характер, при встречах с потенциальными кандидатами.

Эксперты считают, что подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может вылиться в недоверие избирателей к итогам предстоящих выборов и негативно отразиться на имидже республики в глазах мирового сообщества.

«В обществе может возникнуть недоверие к предстоящим выборам, если уже на данном этапе имеются предпосылки грубых нарушений избирательного законодательства КР. Призываем всех участников избирательного процесса сделать выводы из прошедших 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша и приложить усилия для недопущения повторения сценариев 5 и 6 октября прошлого года», — говорится в заявлении.

Кандидатов и их сторонников призывают вести избирательную кампанию на принципах верховенства закона, открытости и взаимоуважения. Правоохранительные органы — к проведению открытого, прозрачного и объективного расследования всех инцидентов с нарушением избирательного законодательства во всех регионах республики.

ЦИК призывают в рамках своих полномочий реагировать и привлекать к ответственности виновных юридических и физических лиц по всем подобным случаям.