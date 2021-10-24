Выборы-2021. Двенадцать человек отказались от намерения баллотироваться

Двенадцать человек подали заявления об отказе от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, отказались баллотироваться самовыдвиженцы Нурлан Касымов (Токтогульский округ № 19), Осконбай Жээнбаев (Алайский округ № 11), Байжигит Мурзакматов (Кок-Джарский округ № 4), Ербол Токтогулов (Иссык-Атинский округ № 30), Болотбек Чокморов (Кочкорский округ № 32), Мунарбек Турков (Сузакский округ № 13), Баатырбек Олжобаев (Джети-Огузский округ № 34), Кумарбек Самидинов (Сузакский округ № 13), Бактыгул Ажыбеков (Манасский округ № 20), Беки Жолдошов (Ноокатский округ № 5), Елена Клипачева (Первомайский округ № 27) и Улукбек Тургунбаев (Свердловский округ № 29).

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.