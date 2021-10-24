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Власть

В Узбекистане сегодня выбирают президента страны

В Узбекистане сегодня проходят президентские выборы. По данным местных СМИ, избирательные участки открылись в 8.00, голосование завершится в 20.00 по местному времени.

Гражданам нужно определиться, кому из пяти кандидатов на высший пост отдать предпочтение.

Эксперты полагают, что больше всего шансов на победу имеет действующий лидер Шавкат Мирзиеев, который представляет Либерально-демократическую партию Узбекистана. Он выступает за расширение сотрудничества с Россией, КНР, США и государствами Центральной Азии, поддерживает интеграцию республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В числе других кандидатов заместитель председателя старейшей в стране Народно-демократической партии Максуда Варисова, лидер Экологической партии Нарзулло Обломурадов, глава партии «Адолат» («Справедливость») Бахром Абдухалимов и председатель фракции «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров.

Всего в республике открыто 9 тысяч 925 избирательных участков, еще около ста, включая выездные пункты, будут работать в диппредставительствах Узбекистана за рубежом.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей. Порог явки составляет 33 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211450/
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