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Власть

Садыр Жапаров конкретизировал свои действия, ждем результатов — эксперт

Внутриполитическая стабильность и экономическая безопасность для Садыра Жапарова сейчас важнее всего, считает политолог Эмиль Каниметов, прокомментировавший 24.kg итоги пресс-конференции президента Кыргызстана.

«На пресс-конференции конкретизированы общие тенденции политики нынешней команды главы государства. Общество получило сигнал о том, что внешняя и внутренняя политическая деятельность теперь осуществляется для того, чтобы решать внутренние проблемы, проблемы населения. Мне также стало ясно, что тщетны усилия тех, кто старается создать конфронтацию между президентом и его близким окружением, в частности с Камчыбеком Ташиевым. Думаю, тандем Жапарова и Ташиева и дальше будет служить фактором устойчивой политики. К тому же, как отметил сам глава государства, для решения озвученных проблем страны у нынешней команды есть политическая воля», — сказал эксперт.

По его мнению, одной из самых важных тем, озвученной на пресс-конференции, стала проблема экономической безопасности республики.

«Даже в недавно разработанной концепции национальной безопасности экономические, экологические, энергетические сферы рассматриваются в контексте военной доктрины. В качестве основной проблемы государственной безопасности рассматривается экономическая безопасность. Прежде национальная безопасность отождествлялась по старой привычке с военной безопасностью. Очевидно, что практические усилия по стабилизации внутриполитической ситуации с целью обеспечения экономической безопасности, из которой проистекает и военная безопасность, являются важнейшей составляющей программы, которую намерена реализовать команда Садыра Жапарова», — отметил Эмиль Каниметов.

По его словам, президент сегодня внятно обозначил приоритетные направления своей политики: развитие ГЧП, экономики, бизнеса, борьба с бедностью и неравенством, доступность здравоохранения и образования, чистые выборы.

«В какой-то мере определен курс на достижение социальной справедливости. Именно по этим маркерам укрепляется вертикаль власти, меняется модель экономики. В настоящее время все эти изменения заметны, но пока неясно, насколько эти перемены стабильны. Поэтому остаются открытыми вопросы о том, как скоро экономика страны увеличит темпы развития, как скоро бюджет пополнится в разы, а доходы населения обгонят рост цен», — добавил собеседник.

Он выделил в качестве ключевых два посыла, прозвучавших на встрече с журналистами, — внутриполитическая стабильность и экономическая безопасность. «Исходя из этих масштабных задач, будут решаться и более мелкие», — резюмировал Эмиль Каниметов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211430/
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