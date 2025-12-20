Большая пресс-конференция Путина: президент РФ признался, что влюблен

В Москве накануне прошла традиционная ежегодная «прямая линия» президента России, объединенная с большой пресс-конференцией.

Владимир Путин за 4,5 часа эфира ответил на 80 вопросов, а всего поступило более 3 миллионов обращений.

Основными темами стали ситуация в Украине, социальная поддержка не только военнослужащих и их семей, экономический блок, международные отношения, цифровой суверенитет, замороженные активы РФ. Спрашивали главу государства и о блокировке мессенджеров и иноагентах.

Он также ответил на вопрос про «европейских подсвинков».

«Что касается «европейских подсвинков», я никого конкретно не имел в виду. Я имел в виду неопределенную группу лиц», — пояснил Владимир Путин.

Комментируя боевые действия, он заявил о готовности России к диалогу, но усомнился в такой готовности со стороны Киева, предложив при этом обсудить безопасность на период выборов в Украине.

Ответил президент и на несколько личных вопросов о рабочем графике, поездках по Москве и религии. На вопрос, влюблен ли, ответил «да».