Дело «Кумтора». Президент рассказал, как Аскар Акаев признал вину

В государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит пресс-конференция президента Садыра Жапарова. Он отметил, что отчитывается за работу с октября 2020 года до сегодняшнего дня.

Глава государства прокомментировал приезд беглого президента Аскара Акаева в страну для дачи показаний по делу «Кумтора».

«Аскар Акаев приезжал дать показания по делу «Кумтора». Он сам на меня вышел через определенных людей. Я сказал, пожалуйста, пусть дает показания, пусть скажет правду. Он приехал, дал показания. В чем-то на себя взял вину. Раньше же он вообще не признавал вину, говорил, что невиновен по «Кумтору». Когда он приехал и ему показали документы, Акаев изменил свое мнение. Он сам признал вину. С другими президентами по этому поводу не было переговоров», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».