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Власть

Темпы роста экономики в 2020 году стали самыми низкими за последние 20 лет

В 2020 году из-за пандемии коронавируса темпы роста экономики упали на 8,6 процента. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, это самый низкий показатель за последние 20 лет. Глава государства отметил, что стал президентом в не простое для страны время.

«Многие предприятия приостановили свою работу, объем инвестиций снизился. Это ударило по доходам населения и бюджету государства. В прошлом году дефицит бюджета составил 20 миллиардов сомов. Гарантийный фонд в рамках поддержки бизнеса был дополнительно увеличен на 2 миллиарда сомов. В 2020-м были выданы кредиты на 1,1 миллиарда сомов. В коммерческих банках были выданы кредиты на сумму 3,6 миллиарда. По программе Гарантийного фонда были выданы льготные кредиты 680 предпринимателям. В рамках переговоров Российско-Кыргызский фонд развития возобновил выдачу кредитов. Для того чтобы облегчить выдачу кредитов, капитал «РСК Банка» увеличился дополнительно на 900 миллионов сомов», — сказал он.

Президент заявил, что ставка по ипотечному кредитованию для бюджетников была снижена до 4 процентов. «Для тех, кто ранее брал ипотечное кредитование под 6-8 процентов годовых, процентная ставка будет постепенно снижаться до 4-6 процентов», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211389/
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