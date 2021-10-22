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Власть

Выборы-2021. Куда бишкекчанам сообщать о вмешательстве чиновников

В акимиатах Бишкека прошли заседания районных штабов по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям (УИК) в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии. 

По ее данным, даны поручения районным службам, закрепленным за участковыми избирательными комиссиями по своевременному предоставлению необходимого оборудования, а также всемерного содействия в решении различных вопросов, также отмечено недопущение вмешательства в выборы муниципальных служащих и председателей квартальных и домовых комитетов.

В мэрии попросили горожан, ставших свидетелями вмешательства в предстоящий выборный процесс сотрудников акимиатов, МТУ, руководителей общеобразовательных организаций, сообщать по номерам:

  • Первомайский район  0312621161, WhatsApp: 0999312666;
  • Ленинский район  0312656902, WhatsApp: 0702927288;
  • Октябрьский район  0312578900, WhatsApp: 0772408412;
  • Свердловский район  0312433863, WhatsApp: 0556680544.
  • Горячая линия ЦИК КР: 1255, 0312660240.

Обращения принимаются с 9.00 до 18.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211272/
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