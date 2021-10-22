Выборы-2021. Куда бишкекчанам сообщать о вмешательстве чиновников

В акимиатах Бишкека прошли заседания районных штабов по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям (УИК) в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения при подготовке и проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, даны поручения районным службам, закрепленным за участковыми избирательными комиссиями по своевременному предоставлению необходимого оборудования, а также всемерного содействия в решении различных вопросов, также отмечено недопущение вмешательства в выборы муниципальных служащих и председателей квартальных и домовых комитетов.

В мэрии попросили горожан, ставших свидетелями вмешательства в предстоящий выборный процесс сотрудников акимиатов, МТУ, руководителей общеобразовательных организаций, сообщать по номерам:

Первомайский район — 0312621161, WhatsApp: 0999312666;

0312621161, WhatsApp: 0999312666; Ленинский район — 0312656902, WhatsApp: 0702927288;

0312656902, WhatsApp: 0702927288; Октябрьский район — 0312578900, WhatsApp: 0772408412;

0312578900, WhatsApp: 0772408412; Свердловский район — 0312433863, WhatsApp: 0556680544.

0312433863, WhatsApp: 0556680544. Горячая линия ЦИК КР: 1255, 0312660240.

Обращения принимаются с 9.00 до 18.00.