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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. По одномандатным округам будет 36 вариантов бюллетеней

По одномандатным округам будет 36 вариантов бюллетеней. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что для каждого округа будет свой избирательный документ, в который войдут зарегистрированные по нему кандидаты. Они распределятся согласно жеребьевке, которая пройдет перед началом агитации, то есть до 29 октября.

Помимо имени и фамилии претендента, будет указан его год рождения.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211269/
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