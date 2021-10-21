Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом и войти в историю. Об этом президент заявил на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций.

Он призвал госслужащих забыть о старых методах работы и в самые короткие сроки показать результаты.

«Давайте вместе противостоять популистским лозунгам. Народ устал от революций и потрясений. Будем работать в одном направлении ради будущего Отчизны. Сейчас у всех вас есть шанс войти в историю», — сказал Садыр Жапаров.