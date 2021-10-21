Садыр Жапаров считает, что кыргызстанские НПО чрезмерно политизированы

Неправительственные организации в Кыргызстане чрезмерно политизированы. Об этом на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций заявил президент страны.

Садыр Жапаров считает, что государственные органы должны работать с НПО в партнерстве ради развития страны.

«В Кыргызстане зарегистрировано более 17 тысяч неправительственных организаций. Но иногда мы замечаем их чрезмерную политизированность. Некоторые проблемы политики и безопасности мы видим именно в этой сфере. Поэтому я поддержал закон о НПО. С неправительственными организациями и гражданским обществом надо работать в партнерстве. А с теми, кто будет представлять угрозу для государственности и национальной безопасности страны, мы поговорим в рамках закона», — предупредил президент.