Мы знаем, как живут ваши дети. Садыр Жапаров обратился к коррупционерам

Чиновники, замешанные в коррупционных делах, не должны больше возвращаться на государственную и муниципальную службу. Об этом на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций заявил президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что борьба с коррупцией будет продолжаться.

«Вскрывая коррупционные факты, мы поняли, как оказались в сегодняшнем состоянии. Всем руководителям органов лишь бы отсидеться, они привыкли морочить голову людям. Правоохранительные органы скрывали факты коррупции. Из-за коррупции мы никак не можем встать на путь развития. Народ все знает: кто и как живет, как богатеет, что кушают дети коррупционеров. Эти вопросы должны волновать каждого из вас. АКС ГКНБ вернула в бюджет 7,5 миллиарда сомов, ранее разворованных. Это не запугивание, это требование народа. Как видите, даже крупных чиновников привлекаем к ответственности», — сказал глава государства.

По его словам, законодательная база для борьбы с коррупцией будет усилена.

«В развитых странах люди, уличенные в коррупции, не могут вернуться на госслужбу. Мы тоже должны принять такие стандарты», — заметил Садыр Жапаров.