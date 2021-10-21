12:26
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Власть

Мы знаем, как живут ваши дети. Садыр Жапаров обратился к коррупционерам

Чиновники, замешанные в коррупционных делах, не должны больше возвращаться на государственную и муниципальную службу. Об этом на Совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций заявил президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что борьба с коррупцией будет продолжаться.

«Вскрывая коррупционные факты, мы поняли, как оказались в сегодняшнем состоянии. Всем руководителям органов лишь бы отсидеться, они привыкли морочить голову людям. Правоохранительные органы скрывали факты коррупции. Из-за коррупции мы никак не можем встать на путь развития. Народ все знает: кто и как живет, как богатеет, что кушают дети коррупционеров. Эти вопросы должны волновать каждого из вас. АКС ГКНБ вернула в бюджет 7,5 миллиарда сомов, ранее разворованных. Это не запугивание, это требование народа. Как видите, даже крупных чиновников привлекаем к ответственности», — сказал глава государства.

По его словам, законодательная база для борьбы с коррупцией будет усилена.

«В развитых странах люди, уличенные в коррупции, не могут вернуться на госслужбу. Мы тоже должны принять такие стандарты», — заметил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211124/
просмотров: 1168
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом и войти в историю
Ошские события 2010 года спровоцировали некоторые политики — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров считает, что кыргызстанские НПО чрезмерно политизированы
Накажем. Садыр Жапаров еще раз предостерег чиновников от вмешательства в выборы
Садыр Жапаров: Госслужба — не место для личного обогащения
Садыр Жапаров предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах
О фактах коррупции в мэрии Бишкека можно пожаловаться на номер горячей линии
Более 111 миллионов сомов выделено в 2021 году госрезиденции «Ала-Арча-1»
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
Президентом Кыргызского футбольного союза избран Медер Сыдыков
Популярные новости
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента Камчыбек Ташиев живет в доме Алмазбека Атамбаева? Ответ Управделами президента
Выборы-2021. На&nbsp;Дастана Бекешева поступила жалоба в&nbsp;Генпрокуратуру и&nbsp;ГКНБ Выборы-2021. На Дастана Бекешева поступила жалоба в Генпрокуратуру и ГКНБ
Фото дня. Бердымухамедизация: в&nbsp;соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша Фото дня. Бердымухамедизация: в соцсетях обсуждают снимок пресс-службы мэрии Оша
В&nbsp;администрации президента произошли кадровые перестановки В администрации президента произошли кадровые перестановки
Бизнес
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
21 октября, четверг
12:23
Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом и войти в историю Садыр Жапаров призвал чиновников воспользоваться шансом...
12:22
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V»
12:20
Ошские события 2010 года спровоцировали некоторые политики — Садыр Жапаров
12:12
Садыр Жапаров считает, что кыргызстанские НПО чрезмерно политизированы
12:00
Итоги сентября. Робкий рост ВВП и скачки инфляции