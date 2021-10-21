Выборы-2021. В Совет безопасности поступают жалобы о нарушениях

В Совет безопасности начали поступать жалобы о нарушениях выборного процесса. Об этом журналистам сообщил его секретарь Марат Иманкулов.

Он отметил, что для всех участников выборов будут созданы равные условия. А сам процесс пройдет максимально прозрачно и законно.

«На сегодняшний день поступило пять-шесть жалоб. Один кандидат в Нарыне отсыпал дорогу щебнем. А в Кадамджае один из баллотирующихся жителей подарил местной школе форму. Это недопустимо. Не время заниматься меценатской деятельностью для участников выборов», — сказал он.