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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В Совет безопасности поступают жалобы о нарушениях

В Совет безопасности начали поступать жалобы о нарушениях выборного процесса. Об этом журналистам сообщил его секретарь Марат Иманкулов.

Он отметил, что для всех участников выборов будут созданы равные условия. А сам процесс пройдет максимально прозрачно и законно.

«На сегодняшний день поступило пять-шесть жалоб. Один кандидат в Нарыне отсыпал дорогу щебнем. А в Кадамджае один из баллотирующихся жителей подарил местной школе форму. Это недопустимо. Не время заниматься меценатской деятельностью для участников выборов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211114/
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