Выборы-2021. Партии, «дожившие» до регистрации ЦИК

Завершился прием документов от партий и кандидатов-одномандатников.
Регистрация закончится 28 октября. 29 октября начинается агитация.
По данным ЦИК, 18 октября до 18.00, как положено по закону, успели сдать все бумаги, включая список кандидатов и залог в сумме 1 миллион сомов, 22 партии. «Ак Асаба» сдала документы с опозданием и недочетами. Их не приняли. С заключением рабочей группы, которая вернула ее документы, в политорганизации не согласны и собираются судиться с ЦИК.
Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:
- «Улуттар биримдиги»,
- «Ишеним»,
- «Альянс»,
- Партия зеленых Кыргызстана,
- Патриотическая партия единения Кыргызстана,
- «Ата Мекен»,
- «Ыйман нуру»,
- Социально-политическая партия «Эл умуту»,
- «Азаттык»,
- «Ынтымак»,
- «Кучтуу регион»,
- «Бутун Кыргызстан»,
- «Аруузат — Эл куту»,
- «Ата Журт Кыргызстан»,
- «Мекенчил эл»,
- «Ордо»,
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
- «Улуу-Журт»,
- «Легалайз»,
- «Социал-демократы»;
- «Жашасын Кыргызстан».
Изначально уведомления об участии подали 75 политических организаций:
- «Социал-демократы»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ишеним»;
- «Альянс»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Жаратман Эл»;
- Патриотическая партия единения Кыргызстана;
- «Ата Мекен»;
- «Актив»;
- «Бийлик Элге»;
- «Ыйман нуру»;
- Социально-политическая партия «Надежда народа»;
- «Акыйкат Кыргызстан»;
- «Альянс политических сил Кыргызстана»;
- «Ар-Намыс»;
- Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- Демократическая партия «Азаттык»;
- «Ынтымак»;
- «Аалам»;
- «Солидарность»;
- «Ак Асаба»;
- «Ак Бата»;
- «Социалист»;
- «Жаны Мезгил»;
- «Кучтуу регион»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- Народная-демократическая партия Кыргызстана;
- «Адилет»;
- «Аруузат — Эл Куту»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Мекенчил эл»;
- «Бирге — Вместе»;
- «Жаны ЭРА»;
- «Биздин эл»;
- «Келечек — Будущее»;
- «Элдик партия»;
- Народная партия «Моя отчизна»;
- Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
- «Эмгек»;
- «Улутман»;
- «Чон Казат»;
- Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
- «Асыл-Мурас Жаштар»;
- «Аманат»;
- «Ордо»;
- «Нур»;
- «Народный контроль»;
- «Тынчтык»;
- «Эгемен Кыргызстан»;
- «Легалайз»;
- «Права человека»;
- «Мурас»;
- «Чындык»;
- «Реформа»;
- «Ак-Ниет»;
- «Ак-санат»;
- «Замандаш»;
- «Баба Дыйкан»;
- Партия родины и созидания «Ак-Шам»;
- «АШАР-Алтан»;
- «Содружество народов Кыргызстана»;
- «Эркин Кыргызстан»;
- «Эне журогу — Мекен»;
- «Жашасын Кыргызстан»;
- «Багыт»;
- «Акшумкар»;
- «Туран»;
- «Кыргызстан»;
- «Улуу-Журт»;
- «Национальное возрождение «Асаба»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Конгресс народов Кыргызстана»;
- Партия народного действия;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.
Из них двум партиям «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» — ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей.
Шесть не создали вовремя избирательные фонды: «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа», «Ак Санат» и «Ак-Ниет».
Еще 22 партии на разных этапах отозвали заявления:
- Ак-Ниет»;
- «Аалам»;
- «АШАР-Алтан»;
- «Чон казат» (идет одним списком с партией нардепа Марлена Маматалиева «Ынтымак»);
- «Ар-Намыс» (идет одним списком с партией Мелиса Мырзкматова «Улуттар биримдиги»);
- Либерально-прогрессивная партия;
- Партия труда;
- «Социалист»;
- «Бирге — Вместе»;
- «Ак Бата»;
- «Конгресс народов Кыргызстана»;
- «Наш народ»;
- «Жаратман эл»;
- «Власть народу»;
- «Адилет»;
- «Ак-Шам»;
- «Моя отчизна»;
- «Замандаш»;
- «Акшумкар»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Баба Дыйкан»;
- «Народная».
Таким образом, из оставшихся 45, 24 партии не принесли в положенный срок полный пакет документов для регистрации.