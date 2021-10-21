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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партии, «дожившие» до регистрации ЦИК

Завершился прием документов от партий и кандидатов-одномандатников.

Регистрация закончится 28 октября. 29 октября начинается агитация.

По данным ЦИК, 18 октября до 18.00, как положено по закону, успели сдать все бумаги, включая список кандидатов и залог в сумме 1 миллион сомов, 22 партии. «Ак Асаба» сдала документы с опозданием и недочетами. Их не приняли. С заключением рабочей группы, которая вернула ее документы, в политорганизации не согласны и собираются судиться с ЦИК.

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Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:

  • «Улуттар биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана,
  • «Ата Мекен»,
  • «Ыйман нуру»,
  • Социально-политическая партия «Эл умуту»,
  • «Азаттык»,
  • «Ынтымак»,
  • «Кучтуу регион»,
  • «Бутун Кыргызстан»,
  • «Аруузат — Эл куту»,
  • «Ата Журт Кыргызстан»,
  • «Мекенчил эл»,
  • «Ордо»,
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,
  • «Улуу-Журт»,
  • «Легалайз»,
  • «Социал-демократы»;
  • «Жашасын Кыргызстан».

Изначально уведомления об участии подали 75 политических организаций:

  • «Социал-демократы»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Альянс»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Жаратман Эл»;
  • Патриотическая партия единения Кыргызстана;
  • «Ата Мекен»;
  • «Актив»;
  • «Бийлик Элге»;
  • «Ыйман нуру»;
  • Социально-политическая партия «Надежда народа»;
  • «Акыйкат Кыргызстан»;
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»;
  • «Ар-Намыс»;
  • Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • Демократическая партия «Азаттык»;
  • «Ынтымак»;
  • «Аалам»;
  • «Солидарность»;
  • «Ак Асаба»;
  • «Ак Бата»;
  • «Социалист»;
  • «Жаны Мезгил»;
  • «Кучтуу регион»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • Народная-демократическая партия Кыргызстана;
  • «Адилет»;
  • «Аруузат — Эл Куту»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Мекенчил эл»;
  • «Бирге — Вместе»;
  • «Жаны ЭРА»;
  • «Биздин эл»;
  • «Келечек — Будущее»;
  • «Элдик партия»;
  • Народная партия «Моя отчизна»;
  • Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
  • «Эмгек»;
  • «Улутман»;
  • «Чон Казат»;
  • Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
  • «Асыл-Мурас Жаштар»;
  • «Аманат»;
  • «Ордо»;
  • «Нур»;
  • «Народный контроль»;
  • «Тынчтык»;
  • «Эгемен Кыргызстан»;
  • «Легалайз»;
  • «Права человека»;
  • «Мурас»;
  • «Чындык»;
  • «Реформа»;
  • «Ак-Ниет»;
  • «Ак-санат»;
  • «Замандаш»;
  • «Баба Дыйкан»;
  • Партия родины и созидания «Ак-Шам»;
  • «АШАР-Алтан»;
  • «Содружество народов Кыргызстана»;
  • «Эркин Кыргызстан»;
  • «Эне журогу — Мекен»;
  • «Жашасын Кыргызстан»;
  • «Багыт»;
  • «Акшумкар»;
  • «Туран»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Улуу-Журт»;
  • «Национальное возрождение «Асаба»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Конгресс народов Кыргызстана»;
  • Партия народного действия;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.

Из них двум партиям «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» — ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей.

Шесть не создали вовремя избирательные фонды: «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа», «Ак Санат» и «Ак-Ниет».

Еще 22 партии на разных этапах отозвали заявления:

  • Ак-Ниет»;
  • «Аалам»;
  • «АШАР-Алтан»;
  • «Чон казат» (идет одним списком с партией нардепа Марлена Маматалиева «Ынтымак»);
  • «Ар-Намыс» (идет одним списком с партией Мелиса Мырзкматова «Улуттар биримдиги»);
  • Либерально-прогрессивная партия;
  • Партия труда;
  • «Социалист»;
  • «Бирге — Вместе»;
  • «Ак Бата»;
  • «Конгресс народов Кыргызстана»;
  • «Наш народ»;
  • «Жаратман эл»;
  • «Власть народу»;
  • «Адилет»;
  • «Ак-Шам»;
  • «Моя отчизна»;
  • «Замандаш»;
  • «Акшумкар»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Баба Дыйкан»;
  • «Народная».

Таким образом, из оставшихся 45, 24 партии не принесли в положенный срок полный пакет документов для регистрации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211059/
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