Выборы-2021. Партии, «дожившие» до регистрации ЦИК

Завершился прием документов от партий и кандидатов-одномандатников.

Регистрация закончится 28 октября. 29 октября начинается агитация.

По данным ЦИК, 18 октября до 18.00, как положено по закону, успели сдать все бумаги, включая список кандидатов и залог в сумме 1 миллион сомов, 22 партии. «Ак Асаба» сдала документы с опозданием и недочетами. Их не приняли. С заключением рабочей группы, которая вернула ее документы, в политорганизации не согласны и собираются судиться с ЦИК.

Список партий, сдавших документы в полном объеме и своевременно:

«Улуттар биримдиги»,

«Ишеним»,

«Альянс»,

Партия зеленых Кыргызстана,

Патриотическая партия единения Кыргызстана,

«Ата Мекен»,

«Ыйман нуру»,

Социально-политическая партия «Эл умуту»,

«Азаттык»,

«Ынтымак»,

«Кучтуу регион»,

«Бутун Кыргызстан»,

«Аруузат — Эл куту»,

«Ата Журт Кыргызстан»,

«Мекенчил эл»,

«Ордо»,

Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»,

«Улуу-Журт»,

«Легалайз»,

«Социал-демократы»;

«Жашасын Кыргызстан».

Изначально уведомления об участии подали 75 политических организаций:

«Социал-демократы»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

Патриотическая партия единения Кыргызстана;

«Ата Мекен»;

«Актив»;

«Бийлик Элге»;

«Ыйман нуру»;

Социально-политическая партия «Надежда народа»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Альянс политических сил Кыргызстана»;

«Ар-Намыс»;

Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

Демократическая партия «Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Аалам»;

«Солидарность»;

«Ак Асаба»;

«Ак Бата»;

«Социалист»;

«Жаны Мезгил»;

«Кучтуу регион»;

«Бутун Кыргызстан»;

Народная-демократическая партия Кыргызстана;

«Адилет»;

«Аруузат — Эл Куту»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Мекенчил эл»;

«Бирге — Вместе»;

«Жаны ЭРА»;

«Биздин эл»;

«Келечек — Будущее»;

«Элдик партия»;

Народная партия «Моя отчизна»;

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;

«Эмгек»;

«Улутман»;

«Чон Казат»;

Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

«Асыл-Мурас Жаштар»;

«Аманат»;

«Ордо»;

«Нур»;

«Народный контроль»;

«Тынчтык»;

«Эгемен Кыргызстан»;

«Легалайз»;

«Права человека»;

«Мурас»;

«Чындык»;

«Реформа»;

«Ак-Ниет»;

«Ак-санат»;

«Замандаш»;

«Баба Дыйкан»;

Партия родины и созидания «Ак-Шам»;

«АШАР-Алтан»;

«Содружество народов Кыргызстана»;

«Эркин Кыргызстан»;

«Эне журогу — Мекен»;

«Жашасын Кыргызстан»;

«Багыт»;

«Акшумкар»;

«Туран»;

«Кыргызстан»;

«Улуу-Журт»;

«Национальное возрождение «Асаба»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Конгресс народов Кыргызстана»;

Партия народного действия;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

Крестьянская (фермерская) партия Кыргызстана.

Из них двум партиям «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» — ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей.

Шесть не создали вовремя избирательные фонды: «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа», «Ак Санат» и «Ак-Ниет».

Еще 22 партии на разных этапах отозвали заявления:

Ак-Ниет»;

«Аалам»;

«АШАР-Алтан»;

«Чон казат» (идет одним списком с партией нардепа Марлена Маматалиева «Ынтымак»);

«Ар-Намыс» (идет одним списком с партией Мелиса Мырзкматова «Улуттар биримдиги»);

Либерально-прогрессивная партия;

Партия труда;

«Социалист»;

«Бирге — Вместе»;

«Ак Бата»;

«Конгресс народов Кыргызстана»;

«Наш народ»;

«Жаратман эл»;

«Власть народу»;

«Адилет»;

«Ак-Шам»;

«Моя отчизна»;

«Замандаш»;

«Акшумкар»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Баба Дыйкан»;

«Народная».

Таким образом, из оставшихся 45, 24 партии не принесли в положенный срок полный пакет документов для регистрации.