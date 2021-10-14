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Власть

Глава правительства РФ поздравил Акылбека Жапарова с назначением

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Акылбека Жапарова с назначением на пост главы кабинета министров Кыргызстана.

Он отметил, что наши страны связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. «Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению практической кооперации, продвижению новых взаимовыгодных инициатив», — отмечено в поздравлении.

Акылбек Жапаров указом президента Садыра Жапарова назначен на пост председателя кабмина 13 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210307/
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