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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Женщин выдавить из Жогорку Кенеша не получится: комментарий ЦИК

В ЦИК утверждают — женщин выдавить из Жогорку Кенеша не получится и объясняют почему.

По данным ведомства, на место досрочно выбывшего депутата приходит следующий по списку кандидат того же пола. То есть если женщина-нардеп досрочно прекращает свои полномочия, то мандат получит  кандидатка от этой же партии, набравшая на выборах меньше голосов. Это правило действует в отношении всех депутатов, избранных в результате распределения мандатов между политическими партиями по спискам кандидатов.

Партии может быть предоставлено не более 27 мандатов.

Что касается одномандатников, то в Жогорку Кенеш проходит набравший простое большинство голосов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210250/
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