Выборы-2021. Шаршенбека Абдыкеримова выдвинула партия «Кыргызстан»

Алкогольного магната Шаршенбека Абдыкеримова выдвинула партия «Кыргызстан» на своем съезде. Об этом 24.kg сообщил лидер политорганизации Канат Исаев.

По его словам, информация, что Шаршенбек Абдыкеримов баллотируется сам, не верна. Он идет от партии по Нарынскому избирательному округу № 33.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.