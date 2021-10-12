00:41
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Власть

Камчыбеку Ташиеву предлагают тщательно проверить новый состав кабмина

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву необходимо тщательно проверить новый состав кабмина. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам заявил депутат Канат Исаев.

Он отметил, что кабмин Акылбека Жапарова ставит перед собой амбициозные планы.

«Ну, если вы этот год намерены завершить с 280 миллиардами доходов, а в следующем поднять их до 400 миллиардов сомов, стоит только поддержать вас. Все в ваших руках. Только Камчыбеку Ташиеву надо хорошенько проверить и новый состав кабмина, как и прежних. Ведь о бывших членах правительства и правительствах много чего сейчас узнаем. Чтобы потом не раскрывать все это, надо сейчас проверить. Тем более если власть покажет, что готова принимать меры против своих — с кем вместе пришли. Таким образом доверие вырастет», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210156/
просмотров: 3726
Версия для печати
Материалы по теме
Профильный комитет парламента одобрил новый состав кабинета министров
В ЖК требуют от Марипова оплатить расходы на охрану и проживание в резиденции
«Реформа» от чиновников: сначала ведомства объединили, теперь обратно делят
Акылбек Жапаров пообещал увеличить доходы бюджета на 120 миллиардов сомов
Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры
Еще выше. Эдиль Байсалов претендует на пост вице-премьер-министра
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь
Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Народ просит. Брат Камчыбека Ташиева Шаирбек планирует пойти на выборы в ЖК
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
13 октября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 октября, вторник
23:49
Twitter добавил функцию удаления подписчиков
23:32
Бишкекчане просят сделать улицу Усенбаева односторонней
23:10
Телескоп Hubble запечатлел столкновение двух галактик
22:58
В Канаде метеорит упал на подушку женщины, которая спала
22:45
Поездка с ветерком. Еще один автобус маршрута № 35 курсирует без стекла