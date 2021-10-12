Камчыбеку Ташиеву предлагают тщательно проверить новый состав кабмина

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву необходимо тщательно проверить новый состав кабмина. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам заявил депутат Канат Исаев.

Он отметил, что кабмин Акылбека Жапарова ставит перед собой амбициозные планы.

«Ну, если вы этот год намерены завершить с 280 миллиардами доходов, а в следующем поднять их до 400 миллиардов сомов, стоит только поддержать вас. Все в ваших руках. Только Камчыбеку Ташиеву надо хорошенько проверить и новый состав кабмина, как и прежних. Ведь о бывших членах правительства и правительствах много чего сейчас узнаем. Чтобы потом не раскрывать все это, надо сейчас проверить. Тем более если власть покажет, что готова принимать меры против своих — с кем вместе пришли. Таким образом доверие вырастет», — сказал он.