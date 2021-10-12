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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Алмазбек Атамбаев передумал баллотироваться в депутаты

Бывший президент Алмазбек Атамбаев передумал баллотироваться в депутаты. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков.

По его словам, выдвижение Алмазбека Атамбаева может быть воспринято властями как вызов, а также нарочно неправильно истолковано как стремление к власти.

«Уверяю, Алмазбек Шаршенович не имеет никакого желания возвращаться на какие-либо должности, его цель — помочь вернуть страну на путь устойчивого развития. И Алмазбек Атамбаев, и партия «Социал-демократы» уже более года стараются помогать и помогают властям во многих проблемах, пытаются поддержать в правильных начинаниях и предупреждают о возможных ошибках с целью их недопущения», — написал лидер социал-демократов.

Он добавил, что бывший глава государства возглавит список доверенных лиц партии, а его сын Кадырбек Атамбаев, который является лидером фракции «Социал-демократы» в Бишкекском горкенеше, станет первым в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210119/
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