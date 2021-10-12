МВД России предложило изменить порядок пребывания мигрантов на территории страны. Об этом сообщает МВД-Медиа.

По его данным, планируется ввести три миграционных режима: краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание.

Режим долгосрочного пребывания заменит разрешение на временное пребывание. Предполагается, что эта мера позволит иностранцам оставаться в России более 90 дней в течение полугода. Режим краткосрочного пребывания позволит оставаться на территории страны до 90 дней и меньше в течение полугода.

Постоянное пребывание предполагает, что иностранец получит вид на жительство и возможность приобрести гражданство.

МВД РФ также намерено поменять подход к обучению иностранцев. Те, кто относится к приоритетным категориям выпускников, смогут получить гражданство в упрощенном порядке.