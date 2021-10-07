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Власть

Президент Кыргызстана поздравил работников гражданской авиации с праздником

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Начиная с зарождения авиации и до сегодняшних дней главным достоянием отрасли, ее основным потенциалом являются люди, которые верой и правдой служат своей профессии. Все работники этой отрасли, от авиадиспетчеров и пилотов до сотрудников аэропортов, самоотверженно отдают свои силы, знания и опыт служению небу. Мужественные, талантливые и преданные делу авиаторы обеспечивают надежность и регулярность авиаперевозок, высокую культуру обслуживания пассажиров», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что воздушный транспорт играет важную роль в экономическом развитии нашей страны посредством предоставления авиационных услуг, через международные пассажирские и грузовые перевозки.

Мы должны использовать выгодное географическое расположение нашей страны. Учитывая, что в мире динамично развиваются авиационные услуги, необходимо ускорить создание мультимодальных грузовых авиаузлов с целью увеличения пропускной способности наших международных аэропортов.

Садыр Жапаров

По его мнению, необходимо обратить внимание и на развитие малой авиации в Кыргызстане, что даст возможность удовлетворить потребности населения и экономики в авиационных услугах. Это потребует консолидации всех усилий, профессионального опыта и знаний, которые будут способствовать дальнейшему развитию гражданской авиации нашей страны.

Президент пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, неизменно летной погоды и чистого неба, успехов в деятельности и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209562/
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