Правоохранители и суды деградируют. Чолпон Джакупова написала Садыру Жапарову

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Юрист напомнила, что Садыр Жапаров — не только глава государства, он и председатель Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, в состав которого также входит и Чолпон Джакупова.

Согласно положению о совете, он создан с целью анализа законодательства и практики его применения, а также подготовки предложений по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Правозащитница отмечает, что анализ правоприменительной практики показывает: в последние годы наблюдаются крайне тревожные тенденции: правоохранительная и судебная системы деградируют.

Органы следствия и прокуратуры демонстрируют наплевательское отношение к закону и своим прямым функциональным обязанностям. Зачастую они не способны обосновать предъявленное обвинение, необходимость задержания или заключения под стражу. Из обращения Чолпон Джакуповой

«Людей принуждают признать вину и выплатить ущерб, размеры которого рассчитываются неизвестным образом без какой-либо связи с предъявленным обвинением. Имеют место случаи добровольного перечисления миллионов сомов в бюджет государства лицами, которым не было предъявлено обвинение. Фактически подобные действия многие расценивают как обыкновенное вымогательство и шантаж, осуществляемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. Прокуратура осуществляет надзор за законностью деятельности правоохранительных органов, и следственные судьи выполняют те же самые функции. Все они находятся на стороне обвинения», — говорится в обращении.

Подразделения МВД и ГКНБ продолжают арестовывать людей по всей стране по надуманным обвинениям. Прокуроры и судьи превратились в нотариусов.

Чолпон Джакупова подчеркивает, что аналогичные выводы были также озвучены и президентом на II съезде адвокатов. Она пояснила, что эти обстоятельства перестали быть чем-то исключительным, практика грубейших нарушений закона со стороны должностных лиц государственных органов стала обыденностью.

Институты власти не обеспечивают реального правосудия, фактически многие люди вынуждены покупать справедливость за деньги. Из обращения Чолпон Джакуповой

«При этом финансирование данной системы продолжает увеличиваться, даже несмотря на серьезные проблемы в экономике республики. К примеру, в республиканском бюджете на 2020 год для Верховного суда были предусмотрены средства в размере 2,19 миллиарда сомов, для Генеральной прокуратуры — 616 миллионов. Из этого следует простой и логичный вопрос: зачем тратить миллиарды сомов налогоплательщиков, чтобы содержать судей и прокуроров, которые не выполняют свою работу, а попросту копируют решения правоохранительных органов? Одной из основных проблем в сложившейся ситуации является отсутствие открытости и прозрачности в деятельности правоохранительных структур и судов», — указано в обращении к главе государства.

Чолпон Джакупова отметила и то, как прошел съезд адвокатов. Она подчеркнула: в обществе создается впечатление, что президент покровительствует действующему руководству адвокатуры. Ранее объявлялось, что съезд будет проведен в государственной резиденции «Ала-Арча», что невозможно без согласования с администрацией. Затем съезд адвокатов прошел с участием Садыра Жапарова, хотя с момента создания адвокатуры главы государства никогда не проявлял такого интереса.

Глава правовой клиники «Адилет» предлагает, чтобы повысить качество работы правоохранительной и судебной систем, необходимо образовать при Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности независимую группу по мониторингу исполнения уголовно-правового законодательства.

В целях объективности работы в ее состав целесообразно включить представителей общественности, прямо не задействованных в деятельности правоохранительной и судебной систем и разработке программ по их совершенствованию, к примеру, адвокатов, практикующих юристов, независимых экспертов, журналистов.