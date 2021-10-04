Дорогие авто и компании. Чем владеет семья депутата парламента Самата Ибраева

Семья депутата Жогорку Кенеша Самата Ибраева владеет несколькими компаниями. Об этом говорится в расследовании журналистов Factcheck.kg.

По их данным, жена парламентария Нуржан Иманкулова является директором Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова и одновременно учредителем нескольких ОсОО.

Согласно сведениям Минюста, это ОсОО «Строймир» и ОсОО «С-Трэвел». Учредителем компаний она стала, являясь преподавателем в университете и директором библиотеки международного общественного фонда «Саякбай манасчи».

Фото Factcheck.kg. Нуржан Иманкулова

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На своих старых страницах в социальных сетях она делилась фотографиями на фоне дорогого автомобиля и отдыха за рубежом. В списке ее друзей есть Самат Ибраев, его сын Айбек Ибраев, также сестры Самата Ибраева Жазгуль и Эркингуль Ибраевы, что является косвенным подтверждением тому, что нардеп приходится ей супругом. Информацию о том, что Нуржан Иманкулова приходится женой Самату Ибраеву, также подтвердили источники издания.

Сам Самат Ибраев — учредитель двух компаний: ОсОО «Стройцентр» и крестьянского хозяйства «Ибрай». В том числе является учредителем международного общественного фонда «Саякбай манасчи», где руководителем значилась его супруга Нуржан Иманкулова.

На сына Самата Ибраева Айбека зарегистрированы еще два ОсОО — «Аддас Консалтинг» и «Телегей Компани».

Второй сын Данияр Ибраев был генеральным директором ОсОО «Строймир», где учредителем значится Нуржан Иманкулова. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере. По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что гендиректор ОсОО «Строймир» Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь.

Уголовное дело в отношении Данияра Ибраева не прекращено и все еще расследуется. Он находится в межгосударственном розыске. На сестру Самата Ибраева Жазгуль Ибраеву также оформлены две компании — ОсОО «Илбирс Голд», ОсОО «Металломир», а на другую сестру Эркингуль Ибраеву — ОсОО «Эраметсервис».

В декларации за 2018-й депутат указал, что его суммарный доход составляет 3,7 миллиона сомов. Он владеет почти 100 гектарами земли, автомобилем Lexus 570 и ОсОО «Азат Нур Пэри». Других фирм, которые были зарегистрированы до 2018 года, он не упомянул.

Доходы родственников составляют 12,5 миллиона сомов. Они владеют несколькими домами, административной недвижимостью, домами отдыха, пятью автомобилями: Lexus 570, 470, Toyota 200, Mercedes Benz Mb320, Mercedes Benz 180.