Дорогие авто и компании. Чем владеет семья депутата парламента Самата Ибраева

Семья депутата Жогорку Кенеша Самата Ибраева владеет несколькими компаниями. Об этом говорится в расследовании журналистов Factcheck.kg.
По их данным, жена парламентария Нуржан Иманкулова является директором Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова и одновременно учредителем нескольких ОсОО.
Согласно сведениям Минюста, это ОсОО «Строймир» и ОсОО «С-Трэвел». Учредителем компаний она стала, являясь преподавателем в университете и директором библиотеки международного общественного фонда «Саякбай манасчи».
На своих старых страницах в социальных сетях она делилась фотографиями на фоне дорогого автомобиля и отдыха за рубежом. В списке ее друзей есть Самат Ибраев, его сын Айбек Ибраев, также сестры Самата Ибраева Жазгуль и Эркингуль Ибраевы, что является косвенным подтверждением тому, что нардеп приходится ей супругом. Информацию о том, что Нуржан Иманкулова приходится женой Самату Ибраеву, также подтвердили источники издания.
Сам Самат Ибраев — учредитель двух компаний: ОсОО «Стройцентр» и крестьянского хозяйства «Ибрай». В том числе является учредителем международного общественного фонда «Саякбай манасчи», где руководителем значилась его супруга Нуржан Иманкулова.
На сына Самата Ибраева Айбека зарегистрированы еще два ОсОО — «Аддас Консалтинг» и «Телегей Компани».
Второй сын Данияр Ибраев был генеральным директором ОсОО «Строймир», где учредителем значится Нуржан Иманкулова. Его подозревают в семи фактах мошенничества в особо крупном размере. По данным милиции, в 2019 году к ним обратились несколько строительных компаний, которые заявили, что гендиректор ОсОО «Строймир» Данияр Ибраев обещал поставить им строительную арматуру, но, получив крупную сумму денег, перестал выходить на связь.
Уголовное дело в отношении Данияра Ибраева не прекращено и все еще расследуется. Он находится в межгосударственном розыске. На сестру Самата Ибраева Жазгуль Ибраеву также оформлены две компании — ОсОО «Илбирс Голд», ОсОО «Металломир», а на другую сестру Эркингуль Ибраеву — ОсОО «Эраметсервис».
Доходы родственников составляют 12,5 миллиона сомов. Они владеют несколькими домами, административной недвижимостью, домами отдыха, пятью автомобилями: Lexus 570, 470, Toyota 200, Mercedes Benz Mb320, Mercedes Benz 180.