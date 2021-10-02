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Власть

Последствия могут быть плачевными. Депутат о высоких тарифах на свет для бизнеса

Депутат Дастан Бекешев высказался в своем Telegram-канале по поводу повышения тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий.

По его словам, это неправильно и последствия могут быть очень плачевными.

Нардеп также считает неправильным приравнивать по уровню потребления электроэнергии майнинг-фермы к крупным промышленным предприятиям. «К майнингу приравняли литейные заводы и ликероводочные, это совершенно неправильно. На майнинг-ферме может трудиться один человек, а потреблять он будет столько же, сколько огромный завод, при этом не вносить вклад в экономику. Считаю, что для майнинга можно оставить тариф в размере 5,04 сома, а для крупных предприятий снизить», — отметил он.

Напомним, накануне кабмин утвердил новую среднесрочную тарифную политику, которая предусматривает повышение тарифов для небытовых абонентов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209087/
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