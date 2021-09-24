Пограничники в Лейлекском районе переведены на усиленный вариант несения службы

Пограничные подразделения, дислоцированные в Лейлекском районе Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы. Как сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ, это сделано в целях недопущения эскалации конфликтов.

Сегодня же прошла встреча глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. По информации пресс-службы полпреда президента в регионе, участие в ней приняли акимы Лейлекского и Баткенского районов, руководители силовых структур.

Абдикарим Алимбаев и Раджабба Ахмадзода обсудили последние события на участках кыргызско-таджикской границы — это избиение кыргызских школьников на участке Дахма села Кок-Таш и задержание двух подростков силовыми структурами Таджикистана на границе.

В результате переговоров глав областей задержанные освобождены.

Фото пресс-службы полпреда президента в Баткене

Кроме этого, стороны договорились о недопущении конфликтов на приграничных территориях, контроле общественно-политической ситуации и отслеживании провокационной информации в социальных сетях.