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Власть

Улукбек Марипов: Надо сформировать резерв продовольствия на случай ЧС

«Необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на совещании по стабилизации цен на продукты.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется. Но кабмин всегда должен быть готов к наихудшему сценарию, надо смотреть на несколько шагов вперед. Глава кабмина подчеркнул, что нужно усилить такое направление, как прогнозирование, в том числе мировых рынков.

Улукбек Марипов также отметил, что работа по стабилизации цен на социально-значимую продукцию ведется на постоянной основе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения продовольственной безопасности.

Для создания запасов продовольствия из государственного бюджета был выделен 1,5 миллиарда сомов на закупку пшеницы, свыше 300 миллионов сомов для закупки растительного масла и сахарного песка.

Решено освободить импорт зерна и муки от НДС на год. Подписано соглашение о беспошлинном импорте из третьих стран белого сахара и сахарного тростника. До 31 декабря 2021 года освобожден от НДС импорт сельскохозяйственных животных. Кроме того, установлен запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров (пшеница, рис, мука пшеничная, масло растительное, сахар-песок, яйца кур).

«Ведутся переговоры с Россией по увеличению объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины. Поставка беспошлинного дизельного топлива производится в достаточном объеме. Работа по этим направлениям ведется комплексная, государственные органы проводят мониторинг ситуации. Повышение цен на продовольствие наблюдается по всему миру, мы как республика, зависящая от импорта, чувствуем каждое колебание цен в соседних странах. Основная наша задача — стабильное прохождение осенне-зимнего периода, обеспечение населения в полном объеме всеми необходимыми продуктами питания, животноводов — кормом, сельхозпроизводителей — семенами и ГСМ. На сегодня запасы продовольствия в достаточном объеме, ситуация по обеспечению продовольственной безопасности находится под контролем», — сказал Улукбек Марипов.

Он также добавил, что предстоит большая работа по созданию условий для полной самообеспеченности нашей страны основными видами сельскохозяйственной продукции и повышению экономической ее доступности для всего населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208219/
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