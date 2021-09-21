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Власть

Авиакомпании продают лишние билеты, а пассажиры не могут улететь — депутат

Авиакомпании продают лишние билеты, а пассажиры не могут улететь из-за заполненного самолета. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщила депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, нарушаются права авиапассажиров.

«Я сама стала свидетелем такой ситуации. Через полчаса после начала регистрации представители Air Astana заявили, что мест в самолете нет, меня пытались отправить домой. Я смогла улететь, но десятки людей остались с билетами на руках. Кто-то летит транзитом, у кого-то есть медицинские процедуры за границей. Оказывается, авиакомпании продают 10-15 лишних билетов и обратно возвращают людей», — сказала Махабат Мавлянова.

Член правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Абдималик Бусурманкулов ответил, что действительно проблема с продажей лишних авиабилетов есть. По его словам, такую политику ведут авиакомпании.

«Такие случаи иногда встречаются. Авиакомпании для того, чтобы получить прибыль, продают билеты на 110 процентов. Можно сказать, это маркетинговая политика. Когда пассажиры приезжают в аэропорт, получается неудобная ситуация. Со стороны аэропорта мы стараемся помочь людям, но ничего запретить не можем», — добавил Абдималик Бусурманкулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207830/
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