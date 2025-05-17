Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы в направлении города Кашгара. Об этом сообщает Государственное агентство гражданской авиации КР.

Фото Государственного агентства гражданской авиации КР

Отмечается, что новая трасса станет частью глобального проекта «Воздушный шелковый путь» и обеспечит прямое авиасообщение между Центральной Азией и западным Китаем.

«Это не только откроет новые возможности для пассажирских и грузовых перевозок, но и значительно разгрузит существующий воздушный коридор, улучшив логистику и повысив безопасность полетов в регионе», — говорится в сообщении.

Открытие маршрута также будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, развитию туризма и интеграции республики в международную авиационную сеть.

Работа по проекту продолжается в тесном взаимодействии с авиационными властями КНР, а также с профильными организациями и авиаперевозчиками.