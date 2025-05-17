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Экономика

Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы

Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы в направлении города Кашгара. Об этом сообщает Государственное агентство гражданской авиации КР.

Государственного агентства гражданской авиации КР
Фото Государственного агентства гражданской авиации КР

Отмечается, что новая трасса станет частью глобального проекта «Воздушный шелковый путь» и обеспечит прямое авиасообщение между Центральной Азией и западным Китаем.

«Это не только откроет новые возможности для пассажирских и грузовых перевозок, но и значительно разгрузит существующий воздушный коридор, улучшив логистику и повысив безопасность полетов в регионе», — говорится в сообщении.

Открытие маршрута также будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, развитию туризма и интеграции республики в международную авиационную сеть.

Работа по проекту продолжается в тесном взаимодействии с авиационными властями КНР, а также с профильными организациями и авиаперевозчиками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329411/
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