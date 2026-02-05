В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна

В Жогорку Кенеше во втором чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в Закон «О возобновляемых источниках энергии». Документ представлял заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков.

Депутат Махабат Мавлянова поинтересовалась объемом дефицита электроэнергии по стране.

По данным Алтынбека Рысбекова, по итогам 2025 года дефицит электроэнергии в Кыргызстане составил 3,8 миллиарда киловатт-часов.

Он отметил, что дефицит покрывается импортными поставками электроэнергии.

В этом году покрывать дефицит будут в том числе заключением контрактов на импорт электроэнергии из соседних государств и реализацией программы введения ВИЭ.

Махабат Мавлянова попросила озвучить стоимость 1 киловатт-часа импортной электроэнергии. Однако представитель министерства отказался отвечать на этот вопрос, ссылаясь на государственную тайну. Алтынбек Рысбеков обещал предоставить информацию нардепу лично.