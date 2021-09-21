Стрельба в вузе Перми. Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину

Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в университете Перми. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет. От имени Кыргызстана и себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии», — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров утверждал, что его атака не является терактом, а он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую подозреваемый опубликовал ранее. Тимур Бекмансуров находится в больнице, при задержании его ранили. Жертвами стрельбы стали восемь человек.