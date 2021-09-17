Дастан Бекешев попросил президента проявить снисхождение

Депутат Дастан Бекешев написал на своей странице в Facebook о политической коррупции в партиях. Он поднял тему после сообщения о задержании экс-депутата Руслана Чойбекова.

Отметим, он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он получил и присвоил $300 тысяч за депутатский мандат.

Дастан Бекешев заявил, что политическая коррупция при составлении списков кандидатов в депутаты приобрела широкий размах в 2015 году, а в 2020-м, по словам нардепа, к этому подключился сам экс-президент Сооронбай Жээнбеков, с которым согласовывали списки «Биримдика», «Мекеним Кыргызстана» и даже якобы оппозиционных партий.

«Откройте списки партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и многие другие. В первых рядах все те, кто уже подвергается или потенциально может подвергнуться великому расчехлению. Все они платили за гарантийные места. Но если партия проигрывает или кандидат, оплативший большую сумму, не проходит, в партии начинается скандал. В «Ар-Намысе» тоже был скандал: кто сколько украл, кто сколько дал, а кто недодал. Но почему-то сегодня наказывают лишь членов партии «Кыргызстан»? Давайте вспомним 2010 год, когда Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев составляли списки кандидатов партии «Ата Журт». Бесплатно ли брал Бабанов в «Республику» в 2010 году многих кандидатов? А СДПК? Или «Ата Мекен», которые социалисты, но включали олигархов? И так можно найти грешки у всех. Не обижайтесь за откровенность, но это нужно сказать ради справедливости», — отметил Дастан Бекешев.

За политическую коррупцию нужно наказывать. Я за такую политику. Но на сегодняшний день лучше начать все с нуля. Простил же Садыр Жапаров Аскара Акаева, так почему бы и здесь не проявить снисхождение? Дастан Бекешев

Он добавил, что президенту нужно объединить страну, допустить всех желающих на выборы, но жестко наказывать за действующую политическую коррупцию. «Продвижение партии высшим политическим лицом — это тоже политическая коррупция; выставление по одномандатным округам олигархов, которые будут помогать провластным партиям — и это политическая коррупция; политическая коррупция это и то, когда отдельные партии или кандидаты на хорошем счету, а другие на плохом», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Сам парламентарий, напомним, собирается на выборы по одномандатному округу как самовыдвиженец. Уведомление в ЦИК об участии в гонке он пока не подавал.