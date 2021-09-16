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Власть

Садыр Жапаров просит Китай возобновить регулярное авиасообщение с Кыргызстаном

Садыр Жапаров сегодня в Душанбе провел встречу с членом Государственного совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по вопросам всестороннего развития дружеских и добрососедских отношений Кыргызстана и Китая в сферах безопасности и обороны, торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций.

Садыр Жапаров отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одним из основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая. Он добавил, что на протяжении последних нескольких лет, в том числе, несмотря на пандемию, Китай продолжает занимать одно из первых мест в товарообороте и привлечении инвестиций в экономику Кыргызстана.

По его словам, Кыргызстан рассматривает Китай в качестве одного из основных торговых и инвестиционных партнеров и заинтересован в развитии взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес.

Он добавил, что принимаются активные меры по улучшению инвестиционного климата в стране.

В целях активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также поддержания традиционно высоких стратегических отношений, кыргызская сторона считает важным возобновить регулярное авиасообщение между двумя странами.

Стороны также обсудили вопрос по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Президент считает, что реализация проекта является жизненно важным национальным проектом не только для Кыргызстана, но и региона в целом и кыргызская сторона готова продолжить активный диалог в этом направлении.

Ван И в свою очередь отметил готовность китайского правительства выделить Кыргызстану 650 миллионов юаней (около $100 миллионов) в качестве поддержки социально-экономического развития страны.

Правительство КНР приняло решение предоставить дополнительную партию доз китайских вакцин (1 миллион) и медицинские принадлежности против коронавирусной инфекции.

Он также выразил заинтересованность китайской стороны в реализации совместных проектов в сфере строительства автомобильных дорог и расширения ирригационных сетей.

Кроме того, стороны, обсудив вопросы региональной безопасности и ситуацию в Исламской Республике Афганистан, отметили важность взаимодействия в данном направлении между компетентными органами двух стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207379/
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