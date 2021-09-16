Выборы-2021. Еще одно заявление от кандидата-самовыдвиженца поступило в ЦИК

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата -самовыдвиженца Нурлана Танабаева.

По данным Центризбиркома, он намерен баллотироваться по Куршабскому избирательному округу № 10.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее, чем за 40 календарных дней до дня выборов — 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.