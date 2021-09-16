Выборы-2021. Еще два самовыдвиженца заявили об участии в кампании

В ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша от двух кандидатов-самовыдвиженцев. Об этом сообщает ведомство.

По Алайскому избирательному округу № 11 намерен баллотироваться Санжар Ибраимов. По Чуй-Кеминскому округу № 31 Анаш Сейтказиев.

Напомним, кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.