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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прекратить политические гонения требует от властей депутат Наталья Никитенко

Депутат Наталья Никитенко требует прекратить политические преследования. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, власть охватила нервная деятельность, очень похожая на настоящую манию преследования и поиск заговоров.

«Когда рушится экономика, падает уровень жизни, отсутствует внятная внешняя политика, границы находятся под угрозой, то кто в этом виноват? Нет, не единоличный правитель, не его министры! В этом виноваты молодая девушка-блогер, живущая за тысячу километров и только что похоронившая брата, отставной генерал и, конечно, оппозиционный депутат плюс бывший президент, сидящий в тюрьме», — отметила она.

Могу твердо сказать, что Жанар Акаев всегда был сторонником законных видов политической борьбы. Я верю генералу Асанову, считаю его честным офицером и настоящим милиционером.

Наталья Никитенко

Она добавила, что власть должна заняться делом, экономикой, культурой, образованием, здравоохранением, а не поиском врагов. «Враги исчезнут, если вы наладите жизнь, никто не пойдет на захват «Белого» или любого другого дома, если он сыт, обут, одет и у него есть достойная работа. А так все остальное бесполезно», — заявила депутат.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Некоторые из указанных политиков, а также депутат Алтынбек Сулайманов и экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов находятся на допросе
Ссылка: https://24.kg/vlast/207208/
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