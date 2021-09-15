Выборы-2021. Партия и кандидат за нарушения могут быть сняты на любом этапе

Партия и кандидат-одномандатник могут быть дисквалифицированы на любом этапе избирательной кампании. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что по новому избирательному законодательству норма, согласно которой политическую организацию или претендента на мандат, допустивших грубые нарушения (подкуп, использование админресурса. — Прим. 24.kg), можно снять за три дня до голосования, упразднена.

Уличенные в противоправных действиях участники выборного процесса после изготовления бюллетеней, то есть после 21 ноября, свой залог назад не получают.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.