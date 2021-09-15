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Власть

Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге Муктара Джумалиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали о ходе подготовки к проведению предстоящего первого Бишкекского экономического форума «Европейский Союз — Центральная Азия», запланированного на 5 ноября 2021 года. Муктар Джумалиев представил информацию и о текущих аспектах двустороннего и регионального сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом (ЕС).

Ожидается, что делегацию ЕС, прибывающую в Кыргызстан, возглавит вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

«Первый экономический форум станет новой экономической платформой для Европейского союза и Центральной Азии. Визит высокого представителя ЕС придаст позитивный импульс для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в рамках реализации стратегии Европейского союза по Центральной Азии и Стратегии экологического развития «Европейская зеленая сделка», — говорится в сообщении.

Посол напомнил, что это первая экономическая платформа ЕС — ЦА, которая отражает и объединяет экономические интересы стран-участниц. Мероприятие пройдет на уровне премьер-министров. Евросоюз заявил о направлении более 1 триллиона евро на реализацию стратегии ЕС по переходу на зеленое экономическое развитие. Кыргызская сторона может предложить свои устойчивые экономические проекты по сотрудничеству с ЕС в рамках предстоящего форума.

Муктар Джумалиев также сообщил, что в рамках Форума будут проведены сессии и отдельные мероприятия, посвященные таким темам, как зеленое восстановление экономики, улучшение бизнес-среды, цифровизация, а также параллельные сессии в сфере энергетики, финансов, туризма и другие. Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие эффективного политического и экономического сотрудничества с Европейским Союзом определено как один из приоритетов внешней политики страны. Необходимо отметить, что интерес Евросоюза к Центральной Азии растет. Поэтому прилагаются все усилия по укреплению сотрудничества, в частности экономического с Центральноазиатским регионом. Как отметил глава государства, данный форум можно рассматривать как позитивный сигнал для расширения сотрудничества с Кыргызстаном и Центральноазиатским регионом в целом.

Президент поручил госорганам провести предварительную, организационную работу на должном уровне. Особое внимание необходимо уделить качественной организационной и содержательной части, так как экономический форум откроет для страны новые возможности в сфере бизнеса и инвестиций как на двустороннем, так и региональном уровнях сотрудничества с ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207128/
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