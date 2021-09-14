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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В предварительном списке 3 миллиона 686 тысяч 921 избиратель

Предварительный список избирателей на выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 28 ноября, сформирован Министерством цифрового развития. Он размещен Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов на государственном портале избирателей «Тизме» — https://tizme.gov.kg/ 

Число избирателей в предварительном списке составляет 3 миллиона 686 тысяч 921 человек, из них мужчин — 1 миллион 766 тысяч 898, женщин — 1 миллион 920 тысяч 23, или 47,92 и 52,08 процента соответственно. В сравнении с числом участников референдума (всенародного голосования) по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» 11 апреля число увеличилось на 80 тысяч 720 избирателей.

Уточнение списка избирателей проводится с 19 сентября по 12 ноября.

Для ознакомления списки вывешиваются на избирательном участке.

Предварительный список избирателей вывешивается на УИК 19 сентября, контрольный — 29 октября.

Окончательный список избирателей составляется и размещается на портале «Тизме» 18 ноября, вывешивается в УИК 21 ноября.

Уточнить себя в списке можно так:

  • позвонив по номеру 1255 или 119;
  • на сайте tizme.gov.kg;
  • на избирательном участке;
  • отправив СМС на номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте, вы получите номер и адрес избирательного участка (отправка СМС и звонки бесплатные).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей до 12 ноября включительно следует обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на сайте tizme.gov.kg с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207028/
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