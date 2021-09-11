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Власть

В кабмине вспомнили про фонды развития регионов. Что предлагается?

В кабинете министров вспомнили про фонды развития регионов. Разработан проект постановления, призванный усовершенствовать их систему и повысить обоснованность при отборе предложений на финансирование за счет средств фондов.

Разработчики определили ряд задач. В их список входят:

  • оптимизация уровней управления фондами в целях уменьшения необоснованных бюрократических процедур;
  • уточнение прав и полномочий фонда при финансировании бизнес-проекта во избежание нарушения бюджетного законодательства;
  • разграничение полномочий государственных органов и органов местного самоуправления в качестве заявителей и исполнителей проектов;
  • разграничение и закрепление ответственности фондов и подразделений Министерства экономики и финансов (в частности Центрального казначейства) при зачислении средств.

Уточняется, что анализ работы фондов развития с 2014 года показал: в целом их деятельность положительно влияет на социально-экономическое развитие регионов. Профинансировано проектов на сумму более 1,5 миллиарда сомов. Большая часть имела социальную направленность.

Но выявлены и проблемы. В соответствии с действующим типовым положением органы местного самоуправления выступают заявителями на конкурс для финансирования проекта за счет средств фонда, даже если речь идет об объектах государственной собственности и деятельности государственных учреждений. Это противоречит законодательству о муниципальной собственности и государственным закупкам.

Предусматривалось финансирование за счет средств фонда «открытия новых предприятий в области, районах, городах и айыльных аймаках на принципах совместного участия в капитале с инвесторами», что трактовалось как возможность участия и в создании частных предприятий, что не соответствует бюджетному законодательству.

Закупалось на деньги фондов и муниципальное имущество. Недоработаны правила взаимоотношений между фондами и структурами казначейства. Многоуровневая система управления (наблюдательный совет, правление, администратор) создавала бюрократические препоны для продвижения проектных заявок, что увеличивало сроки их рассмотрения.

Потребовалось разработать новый документ. В него включены следующие основные нормы:

  • обновлены полномочия фонда по финансированию проектов в соответствии с действующим законодательством;
  • разграничены полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в качестве заявителей проектов;
  • трехуровневое управление заменено двумя уровнями управления: наблюдательный совет и исполнительная дирекция фонда;
  • введены новые понятия в виде социального проекта и экономического проекта, по которым даны описания и критерии для конкурсного отбора;
  • форма заявки унифицирована, имеет более краткий формат для легкости заполнения, при этом не менее информативна;
  • введены новые критерии оценки проектов, более объективно показывающие их преимущества;
  • установлен порядок проведения финансовых операций как для фонда, так и для подразделений казначейства;
  • установлены ответственные органы, которые обязаны предоставлять фондам прогнозы по поступлению денежных средств.

Все эти новые положения, как отмечают в кабмине, повысят эффективность работы фондов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206762/
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