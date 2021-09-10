Выборы-2021. Бюллетени изготовят до 21 ноября

Избирательные бюллетени изготовят не позднее чем за семь календарных дней до дня голосования, то есть до 21 ноября. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что будет два бюллетеня. В одном — наименования партий и порядковые номера кандидатов от 1 до 54 без указания имен и фамилий, во втором перечислены одномандатники. Для каждого округа напечатают разные бюллетени.

В Центризбиркоме подчеркнули: один и тот же претендент на мандат не может выдвигаться в двух и более округах и не может баллотироваться и от партии, и идти как самовыдвиженец.

Партиям также запрещается выдвигать одного и того же кандидата по списку и от округа.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.