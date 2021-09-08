Беспорядки в Бишкеке. МВД перестало прослушивать депутатов и активистов

В отношении судьи, вынесшего постановление о прослушке активистов и депутатов, прокуратура должна возбудить уголовное дело. Об этом на заседании парламента заявил депутат Мирлан Жеенчороев.

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По его словам, практика прослушки должна быть упразднена.

«Трех депутатов прослушивали. Все следственные действия должны проводить с согласия парламента. Эти дни пройдут, и вы ответите за все. Сегодня все, кто ранее проводил спецоперации, говорил, что это законно, сидят в тюрьме», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев отметил, что прослушка активистов и депутатов велась до февраля. Сейчас постановление суда не действует.

Ранее политики и юристы обратились к главе государства Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.