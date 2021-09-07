Представители ЕС похвалили президента за повторное вето на закон о профсоюзах

Европейский союз и Кыргызская Республика провели 11-й раунд ежегодного Диалога по правам человека в Брюсселе. Об этом сообщает ЕС.

Уточняется, что это была открытая и конструктивная дискуссия, охватившая широкий круг вопросов. Стороны обсудили развитие ситуации с правами человека в Кыргызстане, в частности в контексте пандемии COVID-19, а также конкретные вопросы, такие как свобода выражения мнения и свобода СМИ, свобода ассоциаций, мирных собраний и добросовестное госуправление.

Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу негативных последствий, связанных с COVID-19 ограничений, в частности роста гендерного и бытового насилия, а также ограничений для независимых СМИ и распространения информации в период пика пандемии в КР.

ЕС принял к сведению обеспокоенность кыргызской делегации сохраняющимися ограничениями на поездки граждан Кыргызстана в Европейский союз, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока признает только четыре вакцины против COVID-19.

ЕС обеспокоен спорными законодательными инициативами: о некоммерческих организациях, о манипулировании информацией, о пересмотре уголовного законодательства. Они противоречат обязательствам КР по соответствующим международным конвенциям.

Обсуждались отдельные случаи, включая дело правозащитника Азимжана Аскарова. Евросоюз напомнил о необходимости проведения беспристрастного и прозрачного расследования. Кыргызская сторона сообщила, что Генеральная прокуратура готовится начать новое расследование.

ЕС приветствовал решение президента Кыргызстана наложить повторное вето на новую версию закона о профсоюзах, который в своей последней редакции противоречит нескольким конвенциям Международной организации труда (МОТ) и, как следствие, обязательствам республики по схеме ВСП+.

Помимо этого, Европейский союз принял к сведению изменение избирательного законодательства и призвал власти КР обеспечить, чтобы представительство женщин в парламенте не сокращалось. С другой стороны, европейская сторона приветствовала создание в Кыргызской Республике национального совета по гендерным вопросам.

Стороны также обсудили свободу выражения мнений, включая свободу СМИ.

ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиасреду как важный фактор, способствующий проведению свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов 28 ноября.

Евросоюз просит защищать журналистов и блогеров от преследований. Он приветствовал готовность КР делиться информацией и обменяться экспертными мнениями по разработке законодательства о «разжигании ненависти в интернете» в соответствии с передовым опытом и свободой слова. ЕС отметил свою готовность содействовать Кыргызстану в принятии на вооружение передового европейского опыта в этой области.

Среди других вопросов была затронута фундаментальная важность сотрудничества с независимым гражданским обществом. Европейский союз призвал КР защитить членов гражданского общества от преследований, включая тех, кто работает над правами ЛГБТ и меньшинств.

Стороны рассмотрели свое сотрудничество на соответствующих многосторонних площадках, в частности в системе ООН. Следующий раунд диалога ЕС — Кыргызская Республика по правам человека состоится в Бишкеке в 2022 году.