Аэропорт «Манас» заработал на рейсах с пакистанцами $540 тысяч. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил председатель правления ОАО «МАМ» Бакыт Шаршеев.

По его словам, на сегодняшний день в Кыргызстан прилетели 12 тысяч граждан Пакистана, Индии и других стран Азии.

«Эти люди летят в Арабские Эмираты на работу так же, как и наши мигранты едут в Москву и другие города России. Есть ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Сейчас Дубай открылся, и люди напрямую туда летят. Есть те, кто приехал в Кыргызстан раньше. Всего их около 12 тысяч человек, есть те, кто улетел», — сказал Бакыт Шаршеев.

Отметим, ранее депутат Бейшеналы Нурдинов возмутился наплывом граждан из Пакистана.