Опубликована информация о земельном участке Курманбека Бакиева в Беларуси

В соцсетях появилась фотография электронного сообщения Единого государственного регистра недвижимого имущества Республики Беларусь на имя бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, свергнутого в результате госпереворота 7 апреля 2010 года.





Как говорится в сообщении, земельный участок площадью 45 соток выдан в марте 2020 года под грифом «Для служебного пользования» решением местного и распорядительного органа Минского областного исполнительного комитета. Он расположен в Минском районе. В документе отмечается, что он находится на территориях, подлежащих специальной охране, в зоне отдыха «Минское море» недалеко от резиденции президента Беларуси.

Подлинность электронного сообщения не установлена.

По ранее возбужденным уголовным делам в отношении Курманбека Бакиева, его близких родственников, в том числе сына Максима Бакиева и приближенных к нему лиц, судами заочно вынесены обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Все фигуранты приговорены к различным срокам лишения свободы.