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Власть

Власти обязаны компенсировать потери из-за пандемии, роста цен и тарифов на ЖКХ

Вчера стало известно, что президент подписал Указ «О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан».

Для усиления социальной поддержки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья с детства и других категорий инвалидов сумма пособий увеличивается на 50 и 100 процентов. Эксперт Эмиль Каниметов считает, что принятие таких решений властями страны является продолжением реализации комплекса мер социальной поддержки кыргызстанских семей.

«Недавно подписанный главой государства закон о переводе (трансформации) земельных участков также направлен на обеспечение возможности получения средств к существованию социально уязвимых слоев в пригородных жилмассивах. Согласно документу, владельцы домов в жилмассивах были освобождены от необходимости выплаты компенсаций государству за сельскохозяйственные утраты. Судя по заявлениям Садыра Жапарова, в дальнейшем также будут введены государством различные виды дополнительной материальной поддержки в отношении пенсионеров, семей с детьми, граждан, малого бизнеса», — сказал он.

По мнению эксперта, такие решения очень важны и нужны для кыргызстанских семей.

Сейчас из-за пандемии коронавируса, резкого роста цен, тарифов на ЖКХ население понесло серьезные потери. Прежде всего власти обязаны компенсировать финансовые потери самых уязвимых частей населения, что и делается.

Эмиль Каниметов

«Тем не менее всем очевидно, что индексация, то есть баланс между пенсиями, изменениями заработной платы и цен, носит ущербный характер, люди недополучают средства, которые им положены. Индексация должна отражать реальный уровень инфляции, учитывать реальное состояние обездоленной части населения, чьи средства ниже прожиточного минимума. При этом нужен закон, согласно которому справедливая индексация проводится автоматически», — добавил он.

Собеседник также считает, что в связи с повышением квартплаты, тарифов на ЖКХ необходимо хотя бы пенсионеров, многодетных, малоимущих частично освободить от оплаты коммунальных услуг. «Если государство будет субсидировать эту статью расходов, для многих семей, малообеспеченных граждан такой шаг станет реальной поддержкой», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205883/
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