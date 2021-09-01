Садыр Жапаров принял генсека ОДКБ Станислава Зася

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также предстоящий саммит ОДКБ в Душанбе.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает особое значение сотрудничеству государств-членов в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. По его словам, растущий уровень угроз в зоне ответственности организации требует тесного взаимодействия. Необходимо поддерживать высокую степень готовности к нейтрализации рисков и при необходимости оперативно реагировать.

В свою очередь генсек ОДКБ Станислав Зась выразил удовлетворение от встречи с Садыром Жапаровым, подчеркнув ее необходимость в связи с ситуацией в регионе. Кроме того, пользуясь случаем, он поздравил Садыра Жапарова с 30-летием независимости Кыргызстана и пожелал успехов, развития, процветания народу страны.