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Власть

Цифра дня. 775 человек получили за неделю гражданство Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал ряд указов, согласно которым 775 человек получили гражданство Кыргызстана.

По данным пресс-службы главы государства, на основании предложений, внесенных комиссией по вопросам гражданства при президенте, 27 августа кыргызстанцами стали 227 человек (179 взрослых и 48 детей), большую часть из которых составляют вернувшиеся на историческую родину этнические кыргызы. Среди них есть также выходцы из Мургабского и Джергетальского районов Таджикистана.

24 августа главой государства был подписан указ о приеме в гражданство 548 человек (399 взрослых и 149 детей), где большую часть также составляют этнические кыргызы.

Уточняется, что в августе также были удовлетворены ходатайства 282 человека об отказе от гражданства Кыргызстана.

В последний раз указы о приеме и выходе из гражданства КР Садыр Жапаров подписывал в марте 2021-го.

Напомним, что с 20 июля этого года для этнических кыргызов начала действовать упрощенная процедура получения кыргызского гражданства. Она будет применяться до 31 декабря 2022-го.

На территории Кыргызстана проживает более 5 тысяч этнических кыргызов, у которых по различным причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205718/
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